Понад 30 квартир у Рівному постраждали від ракетних ударів росії

Понад 30 квартир у Рівному постраждали від ракетних ударів росії
Понад 30 квартир в Рівному постраждали від ракетних ударів. Сьогодні, 21 вересня, росія здійснила масовану атаку по мирному місту.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Вікна і двері пошкоджені як в помешканнях рівнян, так і в під’їздах багатоповерхівок. Наразі працюють бригади, які встановлюють збитки. Після цього розпочнемо заміну скла в приватних оселях коштом місцевого бюджету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, росія завдала чергового удару по Рівненщині. Це вже 21 ракетна атака на область.

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Теги: Рівненщина, атака, росія
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