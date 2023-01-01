Понад 30 квартир у Рівному постраждали від ракетних ударів росії





Про це Віталій Коваль.



"Вікна і двері пошкоджені як в помешканнях рівнян, так і в під’їздах багатоповерхівок. Наразі працюють бригади, які встановлюють збитки. Після цього розпочнемо заміну скла в приватних оселях коштом місцевого бюджету", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, росія завдала чергового удару по Рівненщині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 30 квартир в Рівному постраждали від ракетних ударів. Сьогодні, 21 вересня, росія здійснила масовану атаку по мирному місту.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Вікна і двері пошкоджені як в помешканнях рівнян, так і в під’їздах багатоповерхівок. Наразі працюють бригади, які встановлюють збитки. Після цього розпочнемо заміну скла в приватних оселях коштом місцевого бюджету", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, росія завдала чергового удару по Рівненщині. Це вже 21 ракетна атака на область

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