У Луцьку хочуть перейменувати ще сім вулиць
Сьогодні, 14:52
У Луцьку на громадське обговорення винесли пропозицію про перейменування ще семи вулиць.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Луцька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць у місті Луцьку", - йдеться в повідомленні.
Вулиці та запропоновані назви:
◾ Брюллова — Наталени Королеви, або Сціборського Миколи;
◾ Гризодубової — Василини Демчинської;
◾ Рахманінова — Олени Казимирчак-Полонської;
◾ Ландау — Костюка Дениса;
◾ Декабристів — Князя Василька;
◾ Захарова — Князя Романа;
◾ Жуковського — Павла Полуботка.
Громадські обговорення відбудуться 14 листопада 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
"Луцька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць у місті Луцьку", - йдеться в повідомленні.
Вулиці та запропоновані назви:
◾ Брюллова — Наталени Королеви, або Сціборського Миколи;
◾ Гризодубової — Василини Демчинської;
◾ Рахманінова — Олени Казимирчак-Полонської;
◾ Ландау — Костюка Дениса;
◾ Декабристів — Князя Василька;
◾ Захарова — Князя Романа;
◾ Жуковського — Павла Полуботка.
Громадські обговорення відбудуться 14 листопада 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.
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