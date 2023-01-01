У Луцьку хочуть перейменувати ще сім вулиць

У Луцьку хочуть перейменувати ще сім вулиць
У Луцьку на громадське обговорення винесли пропозицію про перейменування ще семи вулиць.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

"Луцька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць у місті Луцьку", - йдеться в повідомленні.

Вулиці та запропоновані назви:

◾ Брюллова — Наталени Королеви, або Сціборського Миколи;

◾ Гризодубової — Василини Демчинської;

◾ Рахманінова — Олени Казимирчак-Полонської;

◾ Ландау — Костюка Дениса;

◾ Декабристів — Князя Василька;

◾ Захарова — Князя Романа;

◾ Жуковського — Павла Полуботка.

Громадські обговорення відбудуться 14 листопада 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

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Теги: Луцьк, вулиці, перейменування
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