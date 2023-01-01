У Луцьку хочуть перейменувати ще сім вулиць





Про це повідомляють у Луцькій міській раді.



"Луцька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць у місті Луцьку", - йдеться в повідомленні.



Вулиці та запропоновані назви:



◾ Брюллова — Наталени Королеви, або Сціборського Миколи;



◾ Гризодубової — Василини Демчинської;



◾ Рахманінова — Олени Казимирчак-Полонської;



◾ Ландау — Костюка Дениса;



◾ Декабристів — Князя Василька;



◾ Захарова — Князя Романа;



◾ Жуковського — Павла Полуботка.



Громадські обговорення відбудуться 14 листопада 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на громадське обговорення винесли пропозицію про перейменування ще семи вулиць.Про це повідомляють у Луцькій міській раді."Луцька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць у місті Луцьку", - йдеться в повідомленні.◾ Брюллова — Наталени Королеви, або Сціборського Миколи;◾ Гризодубової — Василини Демчинської;◾ Рахманінова — Олени Казимирчак-Полонської;◾ Ландау — Костюка Дениса;◾ Декабристів — Князя Василька;◾ Захарова — Князя Романа;◾ Жуковського — Павла Полуботка.Громадські обговорення відбудуться 14 листопада 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію