У місті на Волині будують захисне укриття для 800 учнів





Про це Ігор Чайка.



Захисна споруда розрахована на 800 місць.



"Укриття вартістю понад 35 млн грн будуємо у співфінансуванні з державного та місцевого бюджетів. Саме нашому ліцею держава виділила 20 млн 400 тис. грн освітньої субвенції (тоді як субвенція на всю область становила 47 млн грн). Решту коштів виділяє міська рада зі свого бюджету", - йдеться в повідомленні.



Чайка зазначив, що майбутнє укриття увійде в історію не лише як найбільше, але і як одне з найскладніших. Протягом року робили дуже непросту проєктну документацію на нове будівництво. Довго проходили етапи всіх можливих погоджень, дозволів, перевірок.



"Зовнішні стіни і перекриття будуть монолітні. В проєкті нового повноцінного укриття за нормами будівництва передбачені водопостачання, водовідведення, відповідна гідроізоляція, вентиляційна система, протипожежна безпека, генератор для резервного живлення.



В плануванні приміщення площею 760м² - 9 санвузлів (8 звичайних, один інклюзивний). На інклюзивному навчанні в ліцеї №1 - 23 учні, 11 з яких відвідують школу, 12 - на індивідуальній формі навчання вдома.



Один з входів у захисну споруду буде обладаний пандусом та поручнями.



Це вже не перший наш досвід такого будівництва в місті, тож враховуємо всі нюанси", - розповів мер Ковеля.



Поки що в ліцеї навчаються у дві зміни і під час повітряних тривог використовують укриття установ, розташованих неподалік. Повністю нове укриття має бути готове до кінця поточного року.



Також у Ковелі триває будівництво укриття для ЗЗСО №2.



"Підрядник розпочав роботи майже три місяці тому, корпус вже стоїть, є перекриття. Очікують на завершення робіт в укритті до 1 листопада 2023. Спроєктоване воно таким чином, щоб всередині можна було займатися спортом", - зазначив міський голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі починають будувати найбільше стаціонарне укриття для найбільшого за кількістю учнів ліцею громади №1.Про це повідомив міський голова КовеляЗахисна споруда розрахована на 800 місць."Укриття вартістю понад 35 млн грн будуємо у співфінансуванні з державного та місцевого бюджетів. Саме нашому ліцею держава виділила 20 млн 400 тис. грн освітньої субвенції (тоді як субвенція на всю область становила 47 млн грн). Решту коштів виділяє міська рада зі свого бюджету", - йдеться в повідомленні.Чайка зазначив, що майбутнє укриття увійде в історію не лише як найбільше, але і як одне з найскладніших. Протягом року робили дуже непросту проєктну документацію на нове будівництво. Довго проходили етапи всіх можливих погоджень, дозволів, перевірок."Зовнішні стіни і перекриття будуть монолітні. В проєкті нового повноцінного укриття за нормами будівництва передбачені водопостачання, водовідведення, відповідна гідроізоляція, вентиляційна система, протипожежна безпека, генератор для резервного живлення.В плануванні приміщення площею 760м² - 9 санвузлів (8 звичайних, один інклюзивний). На інклюзивному навчанні в ліцеї №1 - 23 учні, 11 з яких відвідують школу, 12 - на індивідуальній формі навчання вдома.Один з входів у захисну споруду буде обладаний пандусом та поручнями.Це вже не перший наш досвід такого будівництва в місті, тож враховуємо всі нюанси", - розповів мер Ковеля.Поки що в ліцеї навчаються у дві зміни і під час повітряних тривог використовують укриття установ, розташованих неподалік. Повністю нове укриття має бути готове до кінця поточного року.Також у Ковелі триває будівництво укриття для ЗЗСО №2."Підрядник розпочав роботи майже три місяці тому, корпус вже стоїть, є перекриття. Очікують на завершення робіт в укритті до 1 листопада 2023. Спроєктоване воно таким чином, щоб всередині можна було займатися спортом", - зазначив міський голова.

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