«Це вже 21 ракетний удар по Рівненщині», – голова ОВА





Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі національного телемарафону.



"Останній удар по енергетиці Рівненщини ще був у минулому році. Сьогодні, на жаль, ми всі прокинулись від ракетних ударів. Декілька з них прийшлись на енергетичну інфраструктуру. Фактично було знеструмлено деяку частину Рівненщини. На даний момент вся область з електропостачанням. Також було завдано удару у цивільну інфраструктуру – СТО, яке ремонтує автомобілі. Дякую усім, хто причетний до ліквідації наслідків.



Працюємо зараз над обрахуванням збитків. На деяких цивільних будівлях, які знаходяться поруч, вилетіли шибки. Тож найближчим часом коштом бюджету замінимо вікна для населення", - йдеться в повідомленні.



За повідомленням начальника ОВА Віталія Коваля, серед людей травмованих чи загиблих немає. Водночас знищені п'ять автомобілів, які були біля станції техобслуговування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 вересня, росія завдала чергового удару по Рівненщині . Це вже 21 ракетна атака на область.Про це повідомив голова Рівненської ОВАв ефірі національного телемарафону."Останній удар по енергетиці Рівненщини ще був у минулому році. Сьогодні, на жаль, ми всі прокинулись від ракетних ударів. Декілька з них прийшлись на енергетичну інфраструктуру. Фактично було знеструмлено деяку частину Рівненщини. На даний момент вся область з електропостачанням. Також було завдано удару у цивільну інфраструктуру – СТО, яке ремонтує автомобілі. Дякую усім, хто причетний до ліквідації наслідків.Працюємо зараз над обрахуванням збитків. На деяких цивільних будівлях, які знаходяться поруч, вилетіли шибки. Тож найближчим часом коштом бюджету замінимо вікна для населення", - йдеться в повідомленні.За повідомленням начальника ОВА Віталія Коваля, серед людей травмованих чи загиблих немає. Водночас знищені п'ять автомобілів, які були біля станції техобслуговування.

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