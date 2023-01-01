Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна
Сьогодні, 13:02
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову з польським колегою Робертом Телусом. Сторони домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна.
Про це повідомила пресслужба українського міністерства.
Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн, зазначили там.
«Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвалися, та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту», — йдеться в повідомленні.
Наступні переговори відбудуться найближчими днями. Представники України та Польщі обговорять підготовлені питання від кожної зі сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Нагадаємо, що Угорщина, Польща та Словаччина оголосили, що попри рішення Єврокомісії, односторонньо продовжують заборону на імпорт українського зерна.
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Про це повідомила пресслужба українського міністерства.
Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн, зазначили там.
«Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвалися, та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту», — йдеться в повідомленні.
Наступні переговори відбудуться найближчими днями. Представники України та Польщі обговорять підготовлені питання від кожної зі сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Нагадаємо, що Угорщина, Польща та Словаччина оголосили, що попри рішення Єврокомісії, односторонньо продовжують заборону на імпорт українського зерна.
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