Авто зіткнулося з вантажівкою: у Польщі загинули батько з трьома синами з Луцького району





Смертельна ДТП трапилася на провінційній дорозі у селі Воля-Хойната біля Рави Мазовецької у Лодзинському воєводстві, пише



У легковому автомобілі БМВ їхало п’ятеро чоловіків, усі — громадяни України. Водій авто зіткнувся з вантажним фургоном.



16-річний пасажир БМВ загинув на місці. 42-річний водій та 19-річний пасажир, попри надану невідкладну медичну допомогу, померли в лікарні. Ще двох пасажирів - 38 і 15 років - доправили до лікарні.



У вантажівці перебувало двоє людей, які не отримали тілесних ушкоджень. Водій вантажівки був тверезий.



21 вересня в селі Смолява Берестечківської громади Луцького району відбудеться літургія та чин похорону загиблих в страшному ДТП в Польщі.



«Загинули батько та три сини. Великий біль для всієї нашої родини, Господи дай сил», - повідомили у місцевій групі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 серпня у Польщі в жахливій аварії загинули четверо жителів Берестечківської громади Луцького району. 16-річний юнак загинув на місці аварії. Життя інших пасажирів обірвалося у лікарні.Смертельна ДТП трапилася на провінційній дорозі у селі Воля-Хойната біля Рави Мазовецької у Лодзинському воєводстві, пише ВСН У легковому автомобілі БМВ їхало п’ятеро чоловіків, усі — громадяни України. Водій авто зіткнувся з вантажним фургоном.16-річний пасажир БМВ загинув на місці. 42-річний водій та 19-річний пасажир, попри надану невідкладну медичну допомогу, померли в лікарні. Ще двох пасажирів - 38 і 15 років - доправили до лікарні.У вантажівці перебувало двоє людей, які не отримали тілесних ушкоджень. Водій вантажівки був тверезий.21 вересня в селі Смолява Берестечківської громади Луцького району відбудеться літургія та чин похорону загиблих в страшному ДТП в Польщі.«Загинули батько та три сини. Великий біль для всієї нашої родини, Господи дай сил», - повідомили у місцевій групі.

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