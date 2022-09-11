На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО

На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м.кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована", - йдеться в повідомленні.
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО

Нагадаємо, що Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.

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Теги: Росія, Україна, війна, Рівненщина
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