На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м.кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м.кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.
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