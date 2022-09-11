На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО





Про це Віталій Коваль.



"Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м.кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м.кв. Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів . постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.

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