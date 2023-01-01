Росія сьогодні здійснила першу за пів року масовану атаку на українські енергообʼєкти, – «Укренерго»

Росія сьогодні здійснила першу за пів року масовану атаку на українські енергообʼєкти, – «Укренерго»
Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

"Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне.

Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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