Росія сьогодні здійснила першу за пів року масовану атаку на українські енергообʼєкти, – «Укренерго»





Про це



"Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вранці 21 вересня



Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.Про це повідомила пресслужба «Укренерго»."Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

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