Росія обстріляла ракетами Рівне





Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.



"Є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби", - написав він.



Згодом Рівненський міський голова Олександр Третяк на своїй сторінці у фейсбуці написав: "Ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО.



Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами".



Відомо також, що у частині Рівного зникло світло.



Тож, ймовірно, влучання відбулося саме у об'єкт енергетичної інфраструктури Рівного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 21 вересня ворожі ракети влучили у місто Рівне.Про це повідомив начальник Рівненської ОВА"Є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби", - написав він.Згодом Рівненський міський голована своїй сторінці у фейсбуці написав: "Ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО.Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами".Відомо також, що у частині Рівного зникло світло.Тож, ймовірно, влучання відбулося саме у об'єкт енергетичної інфраструктури Рівного.

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