Росія обстріляла ракетами Рівне
Сьогодні, 08:40
Вранці 21 вересня ворожі ракети влучили у місто Рівне.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби", - написав він.
Згодом Рівненський міський голова Олександр Третяк на своїй сторінці у фейсбуці написав: "Ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО.
Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами".
Відомо також, що у частині Рівного зникло світло.
Тож, ймовірно, влучання відбулося саме у об'єкт енергетичної інфраструктури Рівного.
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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби", - написав він.
Згодом Рівненський міський голова Олександр Третяк на своїй сторінці у фейсбуці написав: "Ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО.
Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами".
Відомо також, що у частині Рівного зникло світло.
Тож, ймовірно, влучання відбулося саме у об'єкт енергетичної інфраструктури Рівного.
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