Росія обстріляла ракетами Рівне

Росія обстріляла ракетами Рівне
Вранці 21 вересня ворожі ракети влучили у місто Рівне.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби", - написав він.

Згодом Рівненський міський голова Олександр Третяк на своїй сторінці у фейсбуці написав: "Ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО.

Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами".

Відомо також, що у частині Рівного зникло світло.

Тож, ймовірно, влучання відбулося саме у об'єкт енергетичної інфраструктури Рівного.


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Теги: Рівненщина, влучання, ракетна атака
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