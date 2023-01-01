Веселий, добрий і хоробрий: спогади про полеглого Героя Назара Марківа
Сьогодні, 08:00
Старший солдат з волинської бригади Назар Марків загинув 14 травня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Лиман Перший на Харківщині в результаті ворожого обстрілу. Воїну було 29 років.
Про це пише ВСН.
Назар народився у місті Миколаїв Львівської області. Середню базову освіту здобув у місцевій гімназії. У 2011-му закінчив Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Потім рік навчався у Миколаївському ліцеї на тракториста-машиніста. У 2013-му проходив строкову військову службу у ЗСУ.
У 2018-2021 роках служив за контрактом у ЗСУ та брав участь в ООС на територіях Донецької та Луганської областей. Однак після демобілізації не встиг насолодитися цивільним життям, оскільки почалася повномасштабна війна. 24 лютого 2022 року Назар повернувся до війська. Воював проти окупантів у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Був навідником.
«Завжди пам'ятатиму свого сина як веселого, доброго та хороброго героя», – сказала мама воїна Мар'яна.
«На превеликий жаль, Миколаївська громада втратила ще одного відважного воїна-героя – Назара Марківа із Миколаєва. Захисник загинув, гідно виконуючи військовий обов’язок, обороняючи рідну землю від наступу окупантів. Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна пам’ять, честь і слава Герою!» – зазначили у Миколаївській міській раді.
Поховали захисника у рідному місті.
Вдома на Назара чекали мама і сестра.
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Про це пише ВСН.
Назар народився у місті Миколаїв Львівської області. Середню базову освіту здобув у місцевій гімназії. У 2011-му закінчив Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут. Потім рік навчався у Миколаївському ліцеї на тракториста-машиніста. У 2013-му проходив строкову військову службу у ЗСУ.
У 2018-2021 роках служив за контрактом у ЗСУ та брав участь в ООС на територіях Донецької та Луганської областей. Однак після демобілізації не встиг насолодитися цивільним життям, оскільки почалася повномасштабна війна. 24 лютого 2022 року Назар повернувся до війська. Воював проти окупантів у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Був навідником.
«Завжди пам'ятатиму свого сина як веселого, доброго та хороброго героя», – сказала мама воїна Мар'яна.
«На превеликий жаль, Миколаївська громада втратила ще одного відважного воїна-героя – Назара Марківа із Миколаєва. Захисник загинув, гідно виконуючи військовий обов’язок, обороняючи рідну землю від наступу окупантів. Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна пам’ять, честь і слава Герою!» – зазначили у Миколаївській міській раді.
Поховали захисника у рідному місті.
Вдома на Назара чекали мама і сестра.
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