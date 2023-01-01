«Бавовна» на командному пункті ворожого флоту біля Севастополя: деталі

«Бавовна» на командному пункті ворожого флоту біля Севастополя: деталі
З’явились нові деталі атаки ЗСУ по командному пункту чорноморського флоту рф поблизу Севастополя.

Про це інформує телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Як повідомляють джерела авторів каналу в СБУ, військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.

Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Удар був нанесений після того, як Служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту.

Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі.

В СБУ обіцяють, що «сезон бавовни» у Криму буде продовжуватись.

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Теги: війна, ЗСУ
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