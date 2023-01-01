«Бавовна» на командному пункті ворожого флоту біля Севастополя: деталі
Сьогодні, 06:19
З’явились нові деталі атаки ЗСУ по командному пункту чорноморського флоту рф поблизу Севастополя.
Про це інформує телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Як повідомляють джерела авторів каналу в СБУ, військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.
Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.
Удар був нанесений після того, як Служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту.
Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі.
В СБУ обіцяють, що «сезон бавовни» у Криму буде продовжуватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Як повідомляють джерела авторів каналу в СБУ, військову базу було розбито ракетами, що точно влучили в ціль. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил та ВМС ЗСУ.
Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.
Удар був нанесений після того, як Служба безпеки верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту.
Наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які знаходились на цій базі.
В СБУ обіцяють, що «сезон бавовни» у Криму буде продовжуватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Бавовна» на командному пункті ворожого флоту біля Севастополя: деталі
Сьогодні, 06:19
Волинська влада домовляється про співпрацю із Тайванем
Сьогодні, 04:13
Двох представників ТЦК підозрюють у катуванні людини
Сьогодні, 02:37
Гроші, зібрані під час велопробігу в Луцьку, передали волонтерам
Сьогодні, 01:14
21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа