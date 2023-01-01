ЗСУ знищили командний пункт ЧФ росії біля Севастополя

ЗСУ знищили командний пункт ЧФ росії біля Севастополя
Збройні сили України вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.

Про це в телеграмі повідомив центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!" – йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили командний пункт ЧФ росії біля Севастополя


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Теги: війна, ЗСУ
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