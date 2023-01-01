На війні загинув лучанин Микола Шапірко
Сьогодні, 20:39
У боях проти російських окупантів загинув колишній міліціонер із Луцька Микола Шапірко.
Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, колишня заступниця очільника ГУНП Волині Наталія Пасічник.
«Знову міліцейська/поліцейська родина втратила свого співробітника. Микола Шапірко, пенсіонер ОВС України. Понад 20 років віддав служінню українському народові та не залишився осторонь усіх трагічних подій, які відбуваються в країні, і вступив до лав ЗСУ. Загинув героїчно», - зазначила вона.
Про дату зустрічі Героя на щиті та поховання буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила волонтерка, колишня заступниця очільника ГУНП Волині Наталія Пасічник.
«Знову міліцейська/поліцейська родина втратила свого співробітника. Микола Шапірко, пенсіонер ОВС України. Понад 20 років віддав служінню українському народові та не залишився осторонь усіх трагічних подій, які відбуваються в країні, і вступив до лав ЗСУ. Загинув героїчно», - зазначила вона.
Про дату зустрічі Героя на щиті та поховання буде повідомлено додатково.
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