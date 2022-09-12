Судитимуть двох волинян, які застрелили лося у національному парку

Судитимуть двох волинян, які застрелили лося у національному парку
Двоє волинян, які незаконно вполювали лося на території Національного природного парку, постануть перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району незаконно застрелили лося на території Національного природного парку «Прип`ять-Стохід».

Після цього їх, з рюкзаками, повними м'яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 000 гривень.


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Теги: Нацпарк, Волинь, лось
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