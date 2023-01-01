Аварія в Луцьку: перекинулося авто, 2 дітей – у лікарні

Аварія в Луцьку: перекинулося авто, 2 дітей – у лікарні
У Луцьку на вулиці Ківерцівській сталася аварія - автомобіль наїхав на відбійник і перевернувся.

ДТП сталась ввечері у середу, 20 вересня, - повідомляє ВСН.

Як наслідок - четверо потерпілих, серед них - двоє дітей, чоловік і дружина.

Дітей ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні, їх батьки від госпіталізації відмовились.


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Теги: ДТП, Луцьк
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