Аварія в Луцьку: перекинулося авто, 2 дітей – у лікарні





ДТП сталась ввечері у середу, 20 вересня, - повідомляє



Як наслідок - четверо потерпілих, серед них - двоє дітей, чоловік і дружина.



Дітей ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні, їх батьки від госпіталізації відмовились.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ківерцівській сталася аварія - автомобіль наїхав на відбійник і перевернувся.ДТП сталась ввечері у середу, 20 вересня, - повідомляє ВСН Як наслідок - четверо потерпілих, серед них - двоє дітей, чоловік і дружина.Дітей ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні, їх батьки від госпіталізації відмовились.

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