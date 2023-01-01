У Луцьку влаштували «крос першокурсника»

Масовою розминкою та кросом першокурсника у Волинському нацуніверситеті імені Лесі Українки відзначили Міжнародний день студентського спорту.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Сьогоднішній ранок студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки розпочався з енергійної розминки біля головного корпусу їхньої альма-матер. Так стартувало відзначення Міжнародного дня студентського спорту.«Це свято було започатковане конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту для сприяння його популяризації та розвитку, – зазначила викладачка університету та за сумісництвом ведуча заходу. – Рух – це життя. Він зміцнює здоров’я та тримає наше тіло в тонусі. У спортсмена кожен день розпочинається з розминки, яка є запорукою гарного фізичного стану та настрою».Вона також розповіла, що багато студентів та випускників Лесиного вишу здобувають перемогу на міжнародних. Багато – захищають незалежність та цілісність України на війні. І, на жаль, багато з них загинули. Тож присутні вшанували пам’ять Захисників хвилиною мовчання.Опісля троє студенток факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ провели масову розминку. Участь у флешмобі взяли близько 180-ти людей. Серед учасників – викладачі й здобувачі освіти різних факультетів Волинського національного університету та фахового коледжу технологій, бізнесу та права ВНУ.Крім того, у парку Лесі Українки провели змагання «Крос першокурсника» серед студентів І курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ. Майже 100 юних волинян бігли крос відстанню 1 кілометр. Трійку лідерів серед дівчат та хлопців нагородили медалями та грамотами. Також усім учасникам вручили символічні відзнаки нагороди за участь в забігу.Декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ імені Лесі Українкизазначив, що організувати такий захід було дуже легко, адже молодь любить спорт та хоче ним займатися.«Не важко було взагалі зібрати студентів. Вони легко відгукуються, діти люблять спорт, діти хочуть драйву. Тому це було дуже просто», – сказав Василь Пантік.