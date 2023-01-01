Волинян закликають провести в останню путь полеглого Героя Івана Перія
20 вересень, 23:15
На Алеї слави у Рожищі на Волині завтра, 21 вересня, поховають загиблого Івана Перія.
Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міськради.
Сьогодні надвечір тугою та болем вкотре розлилася над містом щемлива "Плине кача". Рожищенська громада зустрічала 20-річного загиблого Героя Івана Руслановича Перія.
Після спільної молитви траурний кортеж із тілом Героя відправився до храму Архістратига Михаїла, де з Героєм може попрощатися кожен бажаючий.
Завтра, 21 вересня, о 12.00 у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі відбудеться чин відспівування Героя Івана Перія.
«Просимо жителів громади прийти та помолитися за душу невинно вбитого захисника України та підтримати родину в цей нелегкий час. Поховають загиблого Івана Перія на Алеї слави у рідному Рожищі», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба Рожищенської міськради.
Сьогодні надвечір тугою та болем вкотре розлилася над містом щемлива "Плине кача". Рожищенська громада зустрічала 20-річного загиблого Героя Івана Руслановича Перія.
Після спільної молитви траурний кортеж із тілом Героя відправився до храму Архістратига Михаїла, де з Героєм може попрощатися кожен бажаючий.
Завтра, 21 вересня, о 12.00 у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі відбудеться чин відспівування Героя Івана Перія.
«Просимо жителів громади прийти та помолитися за душу невинно вбитого захисника України та підтримати родину в цей нелегкий час. Поховають загиблого Івана Перія на Алеї слави у рідному Рожищі», - йдеться у повідомленні.
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