Волинян закликають провести в останню путь полеглого Героя Івана Перія

На Алеї слави у Рожищі на Волині завтра, 21 вересня, поховаютьПро це повідомляє прес-служба Рожищенської міськради.Сьогодні надвечір тугою та болем вкотре розлилася над містом щемлива "Плине кача". Рожищенська громада зустрічала 20-річного загиблого Героя Івана Руслановича Перія.Після спільної молитви траурний кортеж із тілом Героя відправився до храму Архістратига Михаїла, де з Героєм може попрощатися кожен бажаючий.Завтра, 21 вересня, о 12.00 у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі відбудеться чин відспівування Героя Івана Перія.«Просимо жителів громади прийти та помолитися за душу невинно вбитого захисника України та підтримати родину в цей нелегкий час. Поховають загиблого Івана Перія на Алеї слави у рідному Рожищі», - йдеться у повідомленні.