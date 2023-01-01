Назавжди 20 років: на Волинь привезли тіло полеглого Героя

Івана Перія.



Захисник навіки повернувся додому у середу, 20 вересня, повідомляє



Сотні жителів Рожищенської громади зустрічали Героя навколішки і з прапорами.



Юний Герой загинув 12 вересня внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



«Молодий, завзятий, наповнений вірою у добро, наш Герой, наш «Талісман»... Ти залишив довічний слід в душах кожного, хто мав честь з тобою поруч бути. Твоя віра була нашим світлом, твоя усмішка - тим завітним промінчиком надії. Так нестерпно боляче усвідомлювати, що цей промінь погас... Дякуємо тобі, Іване, за кожну мить, за кожен день, що ти прожив, боронячи нас і Україну. Нехай ангели зустрічають тебе з відкритими обіймами, наш Герою. Нехай твоя душа знайде спокій та вічне щастя», - написали про Героя у ГО «Самооборона» міста Рожище.



«Ваня.. не можу повірити і забути твої слова : «...кожний поважаючий себе мужчина моє захищати свою Батьківщину..» Сльози вже тоді були на наших очах від твоїх слів.... а що казати зараз... В перший день ви з хлопцями приходили в ЦНАП допомагати грузити машини, не забуду ваш запал, ваш патріотизм, вашу наполегливість і віру... Ваня..., ти залишишся в нашій пам'яті назавжди Героєм. Царство тобі небесне....», - написала начальниця відділу ЦНАП Рожищенської міської ради Людмила Пархомчук.



Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбувається громадська панахида за загиблим. Далі траурна процесія слідуватиме до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де тіло перебуватиме до дня поховання, тобто до 21 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До рідного Рожища Луцького району на щиті привезли тіло 20-річного ГерояЗахисник навіки повернувся додому у середу, 20 вересня, повідомляє ВСН Сотні жителів Рожищенської громади зустрічали Героя навколішки і з прапорами.Юний Герой загинув 12 вересня внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.«Молодий, завзятий, наповнений вірою у добро, наш Герой, наш «Талісман»... Ти залишив довічний слід в душах кожного, хто мав честь з тобою поруч бути. Твоя віра була нашим світлом, твоя усмішка - тим завітним промінчиком надії. Так нестерпно боляче усвідомлювати, що цей промінь погас... Дякуємо тобі, Іване, за кожну мить, за кожен день, що ти прожив, боронячи нас і Україну. Нехай ангели зустрічають тебе з відкритими обіймами, наш Герою. Нехай твоя душа знайде спокій та вічне щастя», - написали про Героя у ГО «Самооборона» міста Рожище.«Ваня.. не можу повірити і забути твої слова : «...кожний поважаючий себе мужчина моє захищати свою Батьківщину..» Сльози вже тоді були на наших очах від твоїх слів.... а що казати зараз... В перший день ви з хлопцями приходили в ЦНАП допомагати грузити машини, не забуду ваш запал, ваш патріотизм, вашу наполегливість і віру... Ваня..., ти залишишся в нашій пам'яті назавжди Героєм. Царство тобі небесне....», - написала начальниця відділу ЦНАП Рожищенської міської радиБіля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбувається громадська панахида за загиблим. Далі траурна процесія слідуватиме до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де тіло перебуватиме до дня поховання, тобто до 21 вересня.

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