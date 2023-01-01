У війні з росією загинув 20-річний воїн з Волині Іван Перій
Сьогодні, 17:21
Російські окупанти забрали життя солдата з Волині Івана Руслановича Перія, 2003 року народження.
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Захисник України Іван Перій загинув унаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 12 вересня 2023 року.
З 16 по 18 вересня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя буде відомо згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Захисник України Іван Перій загинув унаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області 12 вересня 2023 року.
З 16 по 18 вересня включно у громаді – траурні дні, протягом яких мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про час і місце поховання Героя буде відомо згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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