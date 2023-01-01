У Луцьку попрощалися із двома Героями – Тимофієм Судимою та Романом Члеком





Про це повідомили на сайті



Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Судима Тимофій Павлович (26.08.1999 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



Лучанин Члек Роман Юрійович (13.08.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 11 вересня в районі населеного пункту Новобойківське Запорізької області.







До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилася заступниця міського голови Ірина Чебелюк.



Після завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Місцем останнього спочинку Тимофія Судими та Романа Члека стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу двох військовослужбовців, які загинули у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 16 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали Тимофія Судиму та Романа Члека.Про це повідомили на сайті Луцькради Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади(26.08.1999 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 10 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Лучанин(13.08.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 11 вересня в районі населеного пункту Новобойківське Запорізької області.До спільної молитви за упокій душ спочилих разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилася заступниця міського головиПісля завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Місцем останнього спочинку Тимофія Судими та Романа Члека стала Алея почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію