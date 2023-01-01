Росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами у Генічеську





Про це пише



Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.



За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.



"Він приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано.



Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом.



Агент успішно покинув Генічеськ", - йдеться у дописі.

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