Росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами у Генічеську
Сьогодні, 14:34
Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Генічеську, підірвавши дві вантажівки з росіянами.
Про це пише Спротив з посиланням на партизанів з руху "Атеш".
Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.
За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.
"Він приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано.
Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом.
Агент успішно покинув Генічеськ", - йдеться у дописі.
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Про це пише Спротив з посиланням на партизанів з руху "Атеш".
Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.
За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд.
"Він приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано.
Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом.
Агент успішно покинув Генічеськ", - йдеться у дописі.
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