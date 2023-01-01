У Луцьку Renault влетів у Volvo: показали момент ДТП





Відео опублікували на сторінці муніципальної варти у фейсбуці.



На камери відеоспостереження «Центру безпеки міста Луцьк» потрапила аварія, яка сталася 12 вересня 2023 року об 11:00 год на вулиці Ковельській.



Водій автомобіля RENAULT не був достатньо обережний та здійснив зіткнення з автомобілем VOLVO, який рухався попереду.



В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.





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