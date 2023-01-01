У Луцьку Renault влетів у Volvo: показали момент ДТП

У Луцьку Renault влетів у Volvo: показали момент ДТП
У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували аварію на вулиці Ковельській за участю двох автомобілів.

Відео опублікували на сторінці муніципальної варти у фейсбуці.

На камери відеоспостереження «Центру безпеки міста Луцьк» потрапила аварія, яка сталася 12 вересня 2023 року об 11:00 год на вулиці Ковельській.

Водій автомобіля RENAULT не був достатньо обережний та здійснив зіткнення з автомобілем VOLVO, який рухався попереду.

В автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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