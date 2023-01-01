Як зміняться ціни на картоплю восени





Про це повідомив віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук, пише



"Урожайність картоплі цього сезону буде вищою порівняно з минулим сезоном, що, безумовно, негативно вплине на ціну", — сказав він.



Гордійчук прогнозує, що 2023 року в Україні буде надлишок урожаю картоплі.



"Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", — розповів Гордійчук.



Повномасштабна війна з Росією також вплинула на картопляний сезон в Україні. Так, через масовий виїзд громадян за кордон споживчий ринок в Україні скоротився.



"Тому, наприклад, знизилося споживання чіпсів, тоді як переробники зменшують свої замовлення від виробників", — додав Нік Гордійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні цієї осені здешевшає картопля. Зниження цін очікується наприкінці вересня-початку жовтня, коли буде зібрано весь урожай.Про це повідомив віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України, пише freshplaza.com "Урожайність картоплі цього сезону буде вищою порівняно з минулим сезоном, що, безумовно, негативно вплине на ціну", — сказав він.Гордійчук прогнозує, що 2023 року в Україні буде надлишок урожаю картоплі."Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", — розповів Гордійчук.Повномасштабна війна з Росією також вплинула на картопляний сезон в Україні. Так, через масовий виїзд громадян за кордон споживчий ринок в Україні скоротився."Тому, наприклад, знизилося споживання чіпсів, тоді як переробники зменшують свої замовлення від виробників", — додав Нік Гордійчук.

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