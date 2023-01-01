Курс валют у Луцьку 16 вересня

Курс валют у Луцьку 16 вересня
16 вересня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.72, а продають за 41.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.66, а продають за 8.94.

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Теги: гроші, курс валют
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