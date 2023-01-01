Сили оборони ліквідували ще 350 окупантів

Сили оборони ліквідували ще 350 окупантів
Російські окупанти втратили ще 350 своїх військових на війні в Україні.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,
• танків ‒ 4616 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,
• артилерійських систем – 5988 (+16) од,
• РСЗВ – 774 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 521 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
• крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
• кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
• підводні човни - 1 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,
• спеціальна техніка ‒ 891 (+2).

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Теги: втрати ворога, війна
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