Сили оборони ліквідували ще 350 окупантів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,

• танків ‒ 4616 (+4) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,

• артилерійських систем – 5988 (+16) од,

• РСЗВ – 774 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 521 (+0) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),

• крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

• кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

• підводні човни - 1 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,

• спеціальна техніка ‒ 891 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти втратили ще 350 своїх військових на війні в Україні.Про це інформує Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,• танків ‒ 4616 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,• артилерійських систем – 5988 (+16) од,• РСЗВ – 774 (+0) од,• засоби ППО ‒ 521 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),• крилаті ракети ‒ 1455 (+0),• кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,• підводні човни - 1 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,• спеціальна техніка ‒ 891 (+2).

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