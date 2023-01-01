На Волині перекинувся автовоз – працюють рятувальники
Сьогодні, 09:36
На Ковельщині трапилася автопригода за участю автовоза. На місці події працюють рятувальники.
Про це інформує ДСНС Волині.
Повідомлення про надзвичайну подію на лінію 101 надійшло о 23:12 учора, 15 вересня. На трасі біля села Колодяжне перекинувся автовоз, що транспортував легкові автомобілі, і заблокував рух в обох напрямках. Потерпілих та жертв немає.
На місце події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ м. Ковеля та 2 рятувальні групи Аварійного-рятувальної частини.
Об'їзд ділянки до відновлення руху організований через село Волошки.
До робіт залучена важка техніка ДСНС - підйомний кран та спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу. Працюють більше 10 рятувальників.
Роботи тривають.
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Про це інформує ДСНС Волині.
Повідомлення про надзвичайну подію на лінію 101 надійшло о 23:12 учора, 15 вересня. На трасі біля села Колодяжне перекинувся автовоз, що транспортував легкові автомобілі, і заблокував рух в обох напрямках. Потерпілих та жертв немає.
На місце події спрямували рятувальників 4 ДПРЧ м. Ковеля та 2 рятувальні групи Аварійного-рятувальної частини.
Об'їзд ділянки до відновлення руху організований через село Волошки.
До робіт залучена важка техніка ДСНС - підйомний кран та спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу. Працюють більше 10 рятувальників.
Роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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