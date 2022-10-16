Як за декілька годин зібрати причіп лисичок: поради волинського грибника

Як за декілька годин зібрати причіп лисичок: поради волинського грибника
Мешканець волинського села Полиці Федір Шевчик давно зажив серед односельчан слави професійного грибника.

Про це у газеті Полісся пише Леся Мінібаєва.

Місцеві кажуть, що чоловік володіє дивною здатністю: навіть у несприятливий для росту грибів сезон, коли звичайний пересічний грибник не натрапить на жодного білоголового, Федір Шевчик знайде їх не менше кілька десятків, а то й більше.

Чоловік зізнається, що впродовж життя просто навчився визначати закономірності, що впливають на грибну рощу. А ще пам’ятає десятки, сотні місць у лісах, де знаходив гриби.

Наприклад, минулого року 27 кілограмів одних білих насушив. А найбільшим його трофеєм був білий гриб вагою 1,7 кілограма. Він зберігся чистим, зі здоровою грибницею. За життя доводилося і більші знаходити, але занадто великі, як правило, бувають червиві.
Досвідчений грибник має власні секрети успіху в пошуку дарів лісу.

Втім, удача “тихого полювання” залежить не лише від азарту чи досвіду, але й від уміння визначати грибні місця. Пан Федір пояснює, що орієнтуватися треба по мохові. Інформацію про те, де ж ховаються його облюбовані роками «грибовища», він не тримає в таємниці. Він завжди охоче підказує правильні маршрути друзям, знайомим, які приїздять до нього в гості.

Нещодавно за декілька годин до обіду разом з донькою, онукою та її чоловіком назбирали цілий автопричіп лисичок — аж 62 кілограми! — і здали заготівельникам.
Як за декілька годин зібрати причіп лисичок: поради волинського грибника

Молоді нащадки пана Федора розділяють з ним улюблену справу. Тож і донька Наталія з родиною перебирає вміння від тата і так само уміло знаходить великі грибні плантації.

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Теги: гриби, Волинь
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