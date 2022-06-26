Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття

Після завершення відпочинкового сезону на Шацьких озерах провели прибирання, під час якого назбирали майже 100 мішків сміття.Про це повідомляють у Шацький національний природний парк.З 16 серпня по 16 вересня 2023 року до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» в Україні триває ініціатива, що закликає активно долучатись до прибирання засмічених територій.Працівники Шацького національного природного парку приєднались до даного заходу і очистили прибережні смуги найбільш відвідуваних озер Шацького НПП. Через те, що літній відпочинковий сезон завершився і після рекреантів залишилось багато побутових відходів, було зібрано близько 100 мішків сміття."Під гаслом "Хай небо буде мирним, а Україна чистою!" ця ініціатива набуває особливого значення в умовах обмежень і воєнного часу.Ми прибираємо та вичищаємо землю від сміття, а наші воїни від ворога", - йдеться у дописі.