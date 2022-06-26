Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття

Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття
Після завершення відпочинкового сезону на Шацьких озерах провели прибирання, під час якого назбирали майже 100 мішків сміття.

Про це повідомляють у Шацький національний природний парк.

З 16 серпня по 16 вересня 2023 року до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» в Україні триває ініціатива, що закликає активно долучатись до прибирання засмічених територій.

Працівники Шацького національного природного парку приєднались до даного заходу і очистили прибережні смуги найбільш відвідуваних озер Шацького НПП. Через те, що літній відпочинковий сезон завершився і після рекреантів залишилось багато побутових відходів, було зібрано близько 100 мішків сміття.

"Під гаслом "Хай небо буде мирним, а Україна чистою!" ця ініціатива набуває особливого значення в умовах обмежень і воєнного часу.
Ми прибираємо та вичищаємо землю від сміття, а наші воїни від ворога", - йдеться у дописі.

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Теги: прибирання, Шацькі озера, Волинь
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