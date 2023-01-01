З початку повномаштабної війни на Волині знайшли роботу понад 1000 переселенців

З початку повномаштабної війни на Волині знайшли роботу понад 1000 переселенців
Із часу повномасштабного вторгнення знайшли роботу більше тисячі осіб, які перемістилися з інших регіонів України.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.

Серед посад, на які працевлаштувалися ВПО: кухар, швачка, продавець продовольчих товарів, касир, бухгалтер, укладальник-пакувальник, підсобний робітник, оператор лінії у виробництві харчової продукції, завантажувач-вивантажувач харчової продукції, електрогазозварник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, водій автотранспортних засобів, сестра медична, лаборант, лікар, інженер-енергетик, інженер-проектувальник тощо.

Загалом, за 8 місяців 2023 року, мали статус безробітного 654 особи, 505 з них отримували допомогу по безробіттю. За аналогічний період знайшли роботу 292 громадяни.

У центрі зайнятості нагадують, якщо у вас залишилися питання, або ж ви хочете поспілкуватися безпосередньо із фахівцем служби зайнятості, сміливо телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зі стаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів: 066 353 74 95, 068 063 42 15 або за номером 044 244 94 69.

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Теги: Волинь, Україна, ВПО, працевлаштування
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