У Білому домі назвали дату візиту Зеленського до США





Президент України Володимир Зеленський відвідає 21 вересня Вашингтон, аби провести переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це повідомляє



Це буде другий візит Зеленського до Білого дому з початку повномасштабної війни Росії проти України.



Напередодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш повідомив, що наступного тижня Зеленський відває Нью-Йорк, аби взяти особисту участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН.



У Києві офіційно не анонсували плани Зеленського поїхати до США.



За даними американських ЗМІ, Зеленський також може виступити у Конгресі США, який зараз розглядає пропозицію Байдена виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білому домі офіційно підтвердили, що під час візиту на Генасамблею і Радбез ООН Володимир Зеленський проведе переговори з Джо Байденом. В Офісі президента України візит до США не анонсували.Президент України Володимир Зеленський відвідає 21 вересня Вашингтон, аби провести переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це повідомляє DW Це буде другий візит Зеленського до Білого дому з початку повномасштабної війни Росії проти України.Напередодні генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш повідомив, що наступного тижня Зеленський відває Нью-Йорк, аби взяти особисту участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН.У Києві офіційно не анонсували плани Зеленського поїхати до США.За даними американських ЗМІ, Зеленський також може виступити у Конгресі США, який зараз розглядає пропозицію Байдена виділити Україні 24 мільярди доларів допомоги.

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