16 вересня на Волині: гортаючи календар

16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.

Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.

Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Важкий стан Кадирова, деокупація, арешт Шуфрича та інші добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
15 вересень, 23:17
Шуфрича відправили до СІЗО
15 вересень, 22:39
На Волині збільшилася кількість випадків захворювання диких тварин на сказ. ВІДЕО
15 вересень, 21:48
Прокуратура відсудила у сільради на Волині 3 га землі
15 вересень, 21:06
Схожі новини
14 вересня на Волині: гортаючи календар 14 вересня на Волині: гортаючи календар
14 вересень, 00:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар 13 вересня на Волині: гортаючи календар
13 вересень, 00:00
12 вересня на Волині: гортаючи календар 12 вересня на Волині: гортаючи календар
12 вересень, 00:00
8 вересня на Волині: гортаючи календар 8 вересня на Волині: гортаючи календар
08 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Важкий стан Кадирова, деокупація, арешт Шуфрича та інші добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
15 вересень, 23:17
 0
Шуфрича відправили до СІЗО
15 вересень, 22:39
 0
На Волині збільшилася кількість випадків захворювання диких тварин на сказ. ВІДЕО
15 вересень, 21:48
 0
Прокуратура відсудила у сільради на Волині 3 га землі
15 вересень, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8