16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
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Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
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