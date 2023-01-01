Важкий стан Кадирова, деокупація, арешт Шуфрича та інші добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
15 вересень, 23:17
І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!
Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 15 вересня:
Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині
Протягом минулої доби, 14 вересня, на фронті відбулося 25 бойових зіткнень. Українські військові в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області.
«Російський пілот помилився. Я вийшов з укриття і з «Ігли» поцілив у двигун літака», – адвокат з Луцька Орест Урин
Адвокат із кримінальних справ з Луцька Орест Урин, а нині стрілець-зенітник 10-ої бригади, вразив російський літак неподалік Бахмуту.
«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України
До переліку «Туристичних магнітів» України від Держагентства розвитку туризму увійшли шість об'єктів у Волинській області.
Боєць із Волині змінював підрозділи, щоб залишатися на передовій
Волинянин Валентин має позивний «Купол» – свого часу проходив строкову службу в підрозділі гірсько-штурмового спецназу повітрянодесантних військ.
Патрульні надали супровід пораненому чоловіку до лікарні в Луцьку
Патрульні поліцейські допомогли доправити до лікарні в Луцьку чоловіка, який отримав поранення у себе на обійсті.
Вчений-хімік зі столичного вишу воює у лавах волинської бригади
Воїни-хіміки волинської Князівської 14 бригади – фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – сьогодні, 15 вересня, відзначають професійне свято.
Кадиров у критичному стані, – ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.
Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна
Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.
Шуфрича відправили до СІЗО
Печерський районний суд Києва увечері 15 вересня обрав народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 15 вересня:
Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині
Протягом минулої доби, 14 вересня, на фронті відбулося 25 бойових зіткнень. Українські військові в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області.
«Російський пілот помилився. Я вийшов з укриття і з «Ігли» поцілив у двигун літака», – адвокат з Луцька Орест Урин
Адвокат із кримінальних справ з Луцька Орест Урин, а нині стрілець-зенітник 10-ої бригади, вразив російський літак неподалік Бахмуту.
«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України
До переліку «Туристичних магнітів» України від Держагентства розвитку туризму увійшли шість об'єктів у Волинській області.
Боєць із Волині змінював підрозділи, щоб залишатися на передовій
Волинянин Валентин має позивний «Купол» – свого часу проходив строкову службу в підрозділі гірсько-штурмового спецназу повітрянодесантних військ.
Патрульні надали супровід пораненому чоловіку до лікарні в Луцьку
Патрульні поліцейські допомогли доправити до лікарні в Луцьку чоловіка, який отримав поранення у себе на обійсті.
Вчений-хімік зі столичного вишу воює у лавах волинської бригади
Воїни-хіміки волинської Князівської 14 бригади – фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – сьогодні, 15 вересня, відзначають професійне свято.
Кадиров у критичному стані, – ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.
Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна
Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.
Шуфрича відправили до СІЗО
Печерський районний суд Києва увечері 15 вересня обрав народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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