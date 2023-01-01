Важкий стан Кадирова, деокупація, арешт Шуфрича та інші добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня

І в такий лихий час добрим новинам бути, адже завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня!Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, 15 вересня:Протягом минулої доби, 14 вересня, на фронті відбулося 25 бойових зіткнень. Українські військові в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області.Адвокат із кримінальних справ з Луцька Орест Урин, а нині стрілець-зенітник 10-ої бригади, вразив російський літак неподалік Бахмуту.До переліку «Туристичних магнітів» України від Держагентства розвитку туризму увійшли шість об'єктів у Волинській області.Волинянин Валентин має позивний «Купол» – свого часу проходив строкову службу в підрозділі гірсько-штурмового спецназу повітрянодесантних військ.Патрульні поліцейські допомогли доправити до лікарні в Луцьку чоловіка, який отримав поранення у себе на обійсті.Воїни-хіміки волинської Князівської 14 бригади – фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – сьогодні, 15 вересня, відзначають професійне свято.Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що лідер Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані.Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.Печерський районний суд Києва увечері 15 вересня обрав народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.