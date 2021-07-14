Вчений-хімік зі столичного вишу воює у лавах волинської бригади
Сьогодні, 17:53
Воїни-хіміки волинської Князівської 14 бригади – фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – сьогодні, 15 вересня, відзначають професійне свято.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє 14-а ОМБР.
Андрій на чолі одного з підрозділів РХБЗ 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого невипадково. У нещодавньому минулому він, доктор хімічних наук, займався науковою діяльністю в одному з провідних вишів столиці.
«Маючи докторський ступінь із хімії, я не тільки воюю. За потреби консультую побратимів, які працюють із хімічними речовинами. Хлопці кажуть, роблю це достатньо кваліфіковано. А не так давно у взаємодії з іншими підрозділами бригади ми на передньому краї фронту протистояли та мінімізували наслідки витоку аміаку, який стався внаслідок пошкодження ворогом трубопроводу, що знаходиться на непідконтрольній нам території», - сміється Андрій, який із особистих міркувань побажав залишитись невпізнаваним на фото.
«На щастя, такі випадки, на відміну від використання ворогом хімічних гранат, поодинокі. Однак, можу припустити, що застосування противником термобаричних систем і хімічних речовин зростатиме. Це загрози сучасної війни, і ми готові їм протистояти – до Перемоги!» - додав воїн.
Володимир – вогнеметник. Каже, коли на полі бою починають «говорити» вогнемети, вся інша зброя замовкає.
«Не так давно на Куп’янському напрямку за допомогою вогнеметів нам вдалося придушити чергову спробу ворожого штурму. А ще це стало можливим завдяки взаємодії між підрозділами та злагодженості всередині нашого колективу, роти РХБЗ. Разом ми можемо все!» - зізнається він.
З нагоди професійного свята воїни-хіміки сьогодні отримали привітання, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадні коїни, цінні подарунки.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє 14-а ОМБР.
Андрій на чолі одного з підрозділів РХБЗ 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого невипадково. У нещодавньому минулому він, доктор хімічних наук, займався науковою діяльністю в одному з провідних вишів столиці.
«Маючи докторський ступінь із хімії, я не тільки воюю. За потреби консультую побратимів, які працюють із хімічними речовинами. Хлопці кажуть, роблю це достатньо кваліфіковано. А не так давно у взаємодії з іншими підрозділами бригади ми на передньому краї фронту протистояли та мінімізували наслідки витоку аміаку, який стався внаслідок пошкодження ворогом трубопроводу, що знаходиться на непідконтрольній нам території», - сміється Андрій, який із особистих міркувань побажав залишитись невпізнаваним на фото.
«На щастя, такі випадки, на відміну від використання ворогом хімічних гранат, поодинокі. Однак, можу припустити, що застосування противником термобаричних систем і хімічних речовин зростатиме. Це загрози сучасної війни, і ми готові їм протистояти – до Перемоги!» - додав воїн.
Володимир – вогнеметник. Каже, коли на полі бою починають «говорити» вогнемети, вся інша зброя замовкає.
«Не так давно на Куп’янському напрямку за допомогою вогнеметів нам вдалося придушити чергову спробу ворожого штурму. А ще це стало можливим завдяки взаємодії між підрозділами та злагодженості всередині нашого колективу, роти РХБЗ. Разом ми можемо все!» - зізнається він.
З нагоди професійного свята воїни-хіміки сьогодні отримали привітання, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадні коїни, цінні подарунки.
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