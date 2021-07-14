Вчений-хімік зі столичного вишу воює у лавах волинської бригади

Воїни-хіміки волинської Князівської 14 бригади – фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту – сьогодні, 15 вересня, відзначають професійне свято.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє 14-а ОМБР.на чолі одного з підрозділів РХБЗ 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого невипадково. У нещодавньому минулому він, доктор хімічних наук, займався науковою діяльністю в одному з провідних вишів столиці.«Маючи докторський ступінь із хімії, я не тільки воюю. За потреби консультую побратимів, які працюють із хімічними речовинами. Хлопці кажуть, роблю це достатньо кваліфіковано. А не так давно у взаємодії з іншими підрозділами бригади ми на передньому краї фронту протистояли та мінімізували наслідки витоку аміаку, який стався внаслідок пошкодження ворогом трубопроводу, що знаходиться на непідконтрольній нам території», - сміється Андрій, який із особистих міркувань побажав залишитись невпізнаваним на фото.«На щастя, такі випадки, на відміну від використання ворогом хімічних гранат, поодинокі. Однак, можу припустити, що застосування противником термобаричних систем і хімічних речовин зростатиме. Це загрози сучасної війни, і ми готові їм протистояти – до Перемоги!» - додав воїн.– вогнеметник. Каже, коли на полі бою починають «говорити» вогнемети, вся інша зброя замовкає.«Не так давно на Куп’янському напрямку за допомогою вогнеметів нам вдалося придушити чергову спробу ворожого штурму. А ще це стало можливим завдяки взаємодії між підрозділами та злагодженості всередині нашого колективу, роти РХБЗ. Разом ми можемо все!» - зізнається він.З нагоди професійного свята воїни-хіміки сьогодні отримали привітання, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадні коїни, цінні подарунки.