Патрульні надали супровід пораненому чоловіку до лікарні в Луцьку
Сьогодні, 16:57
Патрульні поліцейські допомогли доправити до лікарні в Луцьку чоловіка, який отримав поранення у себе на обійсті.ї
Про це у телеграмі повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
"Чоловік сильно порізав руку, супроводите нас до лікарні?" — з таким проханням до луцьких патрульних звернулася схвильована водійка.
Інспектори Максим Мацюк та Олександр Титаренко у той момент саме контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM на вулиці Набережній. Відмовити подружжю вони, звісно ж, не могли.
Із супроводом поліцейських вже за лічені хвилини постраждалий та його дружина були в медичному закладі. Виявилося, що травму громадянин отримав з власної необережності. У себе на обійсті він складав дошки, перечепився за опору, яка тримала їх, та впав на розбиту пляшку.
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Про це у телеграмі повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
"Чоловік сильно порізав руку, супроводите нас до лікарні?" — з таким проханням до луцьких патрульних звернулася схвильована водійка.
Інспектори Максим Мацюк та Олександр Титаренко у той момент саме контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM на вулиці Набережній. Відмовити подружжю вони, звісно ж, не могли.
Із супроводом поліцейських вже за лічені хвилини постраждалий та його дружина були в медичному закладі. Виявилося, що травму громадянин отримав з власної необережності. У себе на обійсті він складав дошки, перечепився за опору, яка тримала їх, та впав на розбиту пляшку.
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