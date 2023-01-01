У Нововолинську провели в останню путь Героя Сергія Войтовича

У Нововолинську провели в останню путь Героя Сергія Войтовича
Ще одна родина у Нововолинську втратила люблячого сина, турботливого батька та чоловіка. Сьогодні, 15 вересня, провели в останню путь Героя Сергія Войтовича.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

За його словами, скорбота та горе не полишає громаду.

«Невимовно боляче втрачати гідних воїнів, щирих патріотів своєї країни та міста. Подвиг Сергія назавжди закарбований у наших серцях. Висловлюю щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Слава Герою та Царство небесне», - зазначив Борис Карпус.
У Нововолинську провели в останню путь Героя Сергія Войтовича

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Теги: прощання, Нововолинськ
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