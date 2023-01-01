Боєць із Волині змінював підрозділи, щоб залишатися на передовій

Волинянинмає позивний «Купол» – свого часу проходив строкову службу в підрозділі гірсько-штурмового спецназу повітрянодесантних військ.Історію цього непересічного воїна опублікували на сторінці 100- бригади ТРО у фейсбуці.Згодом чоловік понад 20 років служив у правоохоронних органах. Вийшов на пенсію маючи спеціальне звання підполковника.А 25 лютого 20022 року «Купол» добровольцем став до лав Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони. А за рік, наприкінці лютого 2023-го, дізнавшись що першим на схід України – під Бахмут – висувається Луцький батальйон, чоловік подав рапорт на переведення в цей бат.Понад 100 днів пан Валентин та його побратими гідно виконували бойові завдання на пекельно гарячому напрямку. У підсумку не тільки не втратили жодної позиції, а й суттєво просунулися вперед.Коли ж луцьких тероборонівців уже відвели з-під Бахмуту, «Купол» виявив бажання повернутися в рідний Ковельський батальйон, який веде запеклі бої на Лиманському напрямку.Боєць має військове звання головного сержанта і стверджує що його – підполковника за спецзванням – це аніскільки не бентежить: «Головне – аби кожен з нас добросовісно та ефективно виконував завдання, які перед ним стоять. Я постійно аналізую ситуацію і відчуваю, що на фронті відбуваються позитивні зміни. Зброї стає більше. Вона стає сучаснішою. Нам є чим воювати – а воювати за рідну землю українці вміють. – Тож тільки вперед! Тільки Україна! І тільки Перемога!» – впевнено каже «Купол».