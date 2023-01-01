Щодня в полон здаються десятки окупантів, - ГУР

Щодня в полон здаються десятки окупантів, - ГУР
Завдяки останнім успіхам Сил безпеки й оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно», ― зазначив він.

Представник ГУР МО України нагадав, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених.

Андрій Юсов також розповів про різке зростання кількості заявок у межах державної програми України для здачі в полон «Хочу жить»: якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий ― 170 і більше.

«1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 – це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців рф. Це лише за програмою «Хочу жить», – заявив Андрій Юсов.

Такий ефект серед російських військових спровокувала успішна спецоперація української воєнної розвідки «Синиця», внаслідок якої пілот пкс рф Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

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Теги: полонені, ГУР
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