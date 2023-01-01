Розподілом пільгових гаджетів на Волині займаються навчальні заклади





Про це на шпальтах Ольга Купчинська.



За інформацією МОН, від держави та міжнародних партнерів внутрішньо переміщені учні та представники соціально незахищених категорій населення на Волині мають право на першочергове отримання ноутбуків та планшетів.



Це діти малозабезпечених сімей або багатодітних сімей, а також внутрішньо переміщені діти, з особливими освітніми потребами, інвалідністю або позбавлені батьківського піклування, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.



Для того, щоб «зафіксувати потребу» дитини у ноутбуці, батьки мають написати відповідну заяву до навчального закладу, де вона навчається.



Важливо тримати зв'язок зі своїм навчальним закладом, оскільки він вирішує, хто саме отримає комп'ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення.



Заступник начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Олександр Ткачук повідомив: «Пільговиків ми не відслідковуємо і в дашборді інформації також немає. Взагалі, в нас заклади освіти наділені певною автономією, в нас нема потреби збирати ці цифри».



Цьогоріч уже 35 тисяч українських школярів отримали гаджети і ще приблизно 30 тисяч отримають, як зазначили в МОН. Серед учителів 158 585 за останні 2 роки отримали девайси, а ще 80 000 їх потребують.



На Волинь доставлено 1407 цифрових пристроїв для 301 закладу освіти відповідно до інформації, зазначеної на дашборді МОН України.

Внутрішньо переміщені педагоги також можуть звернутися до навчального закладу для отримання цифрових пристроїв для роботи.



«450 хромбуків було спрямовано на заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 160 ноутбуків — на заклади середньої освіти Волині і надано в користування вчителів та викладачів», — повідомив Олександр Ткачук.



«Минулоріч для внутрішньо переміщених вчителів видали 143 хромбуки. Нині педагоги користуються 93-ма», — додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні пільгових категорій та внутрішньо переміщені вчителі на Волині можуть отримати ноутбуки та планшети.Про це на шпальтах Гал-інфо пишеЗа інформацією МОН, від держави та міжнародних партнерів внутрішньо переміщені учні та представники соціально незахищених категорій населення на Волині мають право на першочергове отримання ноутбуків та планшетів.Це діти малозабезпечених сімей або багатодітних сімей, а також внутрішньо переміщені діти, з особливими освітніми потребами, інвалідністю або позбавлені батьківського піклування, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.Для того, щоб «зафіксувати потребу» дитини у ноутбуці, батьки мають написати відповідну заяву до навчального закладу, де вона навчається.Важливо тримати зв'язок зі своїм навчальним закладом, оскільки він вирішує, хто саме отримає комп'ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення.Заступник начальника управління освіти і науки Волинської ОДАповідомив: «Пільговиків ми не відслідковуємо і в дашборді інформації також немає. Взагалі, в нас заклади освіти наділені певною автономією, в нас нема потреби збирати ці цифри».Цьогоріч уже 35 тисяч українських школярів отримали гаджети і ще приблизно 30 тисяч отримають, як зазначили в МОН. Серед учителів 158 585 за останні 2 роки отримали девайси, а ще 80 000 їх потребують.На Волинь доставлено 1407 цифрових пристроїв для 301 закладу освіти відповідно до інформації, зазначеної на дашборді МОН України.Внутрішньо переміщені педагоги також можуть звернутися до навчального закладу для отримання цифрових пристроїв для роботи.«450 хромбуків було спрямовано на заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 160 ноутбуків — на заклади середньої освіти Волині і надано в користування вчителів та викладачів», — повідомив Олександр Ткачук.«Минулоріч для внутрішньо переміщених вчителів видали 143 хромбуки. Нині педагоги користуються 93-ма», — додав він.

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