«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України
Сьогодні, 15:42
До переліку «Туристичних магнітів» України від Держагентства розвитку туризму увійшли шість об'єктів у Волинській області.
Про це інформує Суспільне.
Загалом у списку "Туристичних магнітів" — 170 місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Серед них — шість волинських:
Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир";
Історико-культурний заповідник "Старий Луцьк";
Берестечко;
Олицький замок;
озеро Світязь;
Національний природний парк "Прип’ять-Стохід".
Як зазначили в ДАРТ, найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Також до списку потрапили об'єкти у Криму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Суспільне.
Загалом у списку "Туристичних магнітів" — 170 місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Серед них — шість волинських:
Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир";
Історико-культурний заповідник "Старий Луцьк";
Берестечко;
Олицький замок;
озеро Світязь;
Національний природний парк "Прип’ять-Стохід".
Як зазначили в ДАРТ, найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Також до списку потрапили об'єкти у Криму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Щодня в полон здаються десятки окупантів, - ГУР
Сьогодні, 15:50
«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України
Сьогодні, 15:42
Офіційно: СБУ підозрює Шуфрича у державній зраді
Сьогодні, 15:11
Медіа