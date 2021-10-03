«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України

«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України
До переліку «Туристичних магнітів» України від Держагентства розвитку туризму увійшли шість об'єктів у Волинській області.

Про це інформує Суспільне.

Загалом у списку "Туристичних магнітів" — 170 місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Серед них — шість волинських:

Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир";
Історико-культурний заповідник "Старий Луцьк";
Берестечко;
Олицький замок;
озеро Світязь;
Національний природний парк "Прип’ять-Стохід".
«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України

Як зазначили в ДАРТ, найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Також до списку потрапили об'єкти у Криму.



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Теги: туризм, Волинь
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