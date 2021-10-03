«Родзинки» Волині потрапили до «Туристичних магнітів» України





Про це інформує



Загалом у списку "Туристичних магнітів" — 170 місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Серед них — шість волинських:



Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир";

Історико-культурний заповідник "Старий Луцьк";

Берестечко;

Олицький замок;

озеро Світязь;

Національний природний парк "Прип’ять-Стохід".



Як зазначили в ДАРТ, найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Також до списку потрапили об'єкти у Криму.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До переліку «Туристичних магнітів» України від Держагентства розвитку туризму увійшли шість об'єктів у Волинській області.Про це інформує Суспільне Загалом у списку "Туристичних магнітів" — 170 місць з усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму. Серед них — шість волинських:Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир";Історико-культурний заповідник "Старий Луцьк";Берестечко;Олицький замок;озеро Світязь;Національний природний парк "Прип’ять-Стохід".Як зазначили в ДАРТ, найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Також до списку потрапили об'єкти у Криму.

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