Дівчинка з Волині за порятунок 5-річної дитини отримала високу відзнаку
Сьогодні, 16:06
Волинянка Анастасія Голубова стала однією із переможниць Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні у Києві відбулось відзначення лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Серед переможців – 16-річна волинська учениця ліцею імені Героїв Небесної Сотні сержант Анастасія Голубова, яка мешкає у селі Привітне Володимирського району.
Смілива майбутня захисниця України у червні цього року врятувала потопаючого 5-річного хлопчика на ставку в своєму селі.
За свій мужній вчинок юна героїня удостоєна звання Лауреат Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні у Києві відбулось відзначення лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Серед переможців – 16-річна волинська учениця ліцею імені Героїв Небесної Сотні сержант Анастасія Голубова, яка мешкає у селі Привітне Володимирського району.
Смілива майбутня захисниця України у червні цього року врятувала потопаючого 5-річного хлопчика на ставку в своєму селі.
За свій мужній вчинок юна героїня удостоєна звання Лауреат Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».
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