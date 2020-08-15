Дівчинка з Волині за порятунок 5-річної дитини отримала високу відзнаку

Анастасія Голубова стала однією із переможниць Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні у Києві відбулось відзначення лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Серед переможців – 16-річна волинська учениця ліцею імені Героїв Небесної Сотні сержант Анастасія Голубова, яка мешкає у селі Привітне Володимирського району.



Смілива майбутня захисниця України у червні цього року врятувала потопаючого 5-річного хлопчика на ставку в своєму селі.



За свій мужній вчинок юна героїня удостоєна звання Лауреат Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкастала однією із переможниць Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні у Києві відбулось відзначення лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Серед переможців – 16-річна волинська учениця ліцею імені Героїв Небесної Сотні сержант Анастасія Голубова, яка мешкає у селі Привітне Володимирського району.Смілива майбутня захисниця України у червні цього року врятувала потопаючого 5-річного хлопчика на ставку в своєму селі.За свій мужній вчинок юна героїня удостоєна звання Лауреат Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».

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