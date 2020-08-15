Дівчинка з Волині за порятунок 5-річної дитини отримала високу відзнаку

Дівчинка з Волині за порятунок 5-річної дитини отримала високу відзнаку
Волинянка Анастасія Голубова стала однією із переможниць Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні у Києві відбулось відзначення лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Серед переможців – 16-річна волинська учениця ліцею імені Героїв Небесної Сотні сержант Анастасія Голубова, яка мешкає у селі Привітне Володимирського району.

Смілива майбутня захисниця України у червні цього року врятувала потопаючого 5-річного хлопчика на ставку в своєму селі.

За свій мужній вчинок юна героїня удостоєна звання Лауреат Всеукраїнської Акції «Герой-рятівник року».
Дівчинка з Волині за порятунок 5-річної дитини отримала високу відзнаку

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Теги: нагорода, ДСНС
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