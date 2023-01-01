Україна повернула тіла ще 51 загиблого воїна

Україна повернула тіла ще 51 загиблого воїна
Україні вдалося репатріювати на підконтрольну територію тіла 51 загиблого оборонця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у телеграмі.

Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Служби безпеки України (Об'єднаного центру) та Міністерства внутрішніх справ.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських Оборонців.

Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність України.

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Теги: загиблі, війна
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