Потреби в залученні жінок-медиків на фронт наразі немає, – Маляр





Як передає Ганна Маляр, коментуючи питання військового обліку жінок-медиків.



«Це норма, яка стосується жінок з медичною освітою. Я нагадаю, що вона була прийняття Верховною Радою, це на рівні закону. Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік - це не означає мобілізацію. Це перше. По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди. Тобто навіть, якщо жінка є військовослужбовицею, то ті 5 тисяч, які знаходяться на передньому краї – це жінки, які надали згоду на це», - зазначила Маляр.



Як повідомлялося, минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку.



Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на сьогодні Генеральний штаб не має додаткової потреби в жінках-медиках на фронті, йдеться про постановку їх на облік у військкоматі.Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила заступниця міністра оборони України, коментуючи питання військового обліку жінок-медиків.«Це норма, яка стосується жінок з медичною освітою. Я нагадаю, що вона була прийняття Верховною Радою, це на рівні закону. Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік - це не означає мобілізацію. Це перше. По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди. Тобто навіть, якщо жінка є військовослужбовицею, то ті 5 тисяч, які знаходяться на передньому краї – це жінки, які надали згоду на це», - зазначила Маляр.Як повідомлялося, минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку.Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Радіповідомив, що з 1 жовтня жінкам з медичною або фармацевтичною освітою , які стануть на військовий облік та набудуть статусу військовозобов'язаних, виїзд за кордон буде обмежений.

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