Потреби в залученні жінок-медиків на фронт наразі немає, – Маляр

Потреби в залученні жінок-медиків на фронт наразі немає, – Маляр
Станом на сьогодні Генеральний штаб не має додаткової потреби в жінках-медиках на фронті, йдеться про постановку їх на облік у військкоматі.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи питання військового обліку жінок-медиків.

«Це норма, яка стосується жінок з медичною освітою. Я нагадаю, що вона була прийняття Верховною Радою, це на рівні закону. Генеральний штаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік - це не означає мобілізацію. Це перше. По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди. Тобто навіть, якщо жінка є військовослужбовицею, то ті 5 тисяч, які знаходяться на передньому краї – це жінки, які надали згоду на це», - зазначила Маляр.

Як повідомлялося, минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що з 1 жовтня жінкам з медичною або фармацевтичною освітою, які стануть на військовий облік та набудуть статусу військовозобов'язаних, виїзд за кордон буде обмежений.

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Теги: Жінки, медики, мобілізація, облік
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