Виконував надскладні завдання: спогади про загиблого снайпера з Волині

Виконував надскладні завдання: спогади про загиблого снайпера з Волині
Розвідник волинської бригади Павло Карпюк («Студент») загинув 5 липня 2022 року поблизу міста Бахмут на Донеччині.

Перебуваючи на бойовому чергуванні, отримав смертельні поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу. У червні захиснику виповнилося 27 років, інформує ВСН.

Павло народився в селищі Гоща Рівненської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. Потім закінчив Соснівський професійно-технічний ліцей. Цікавився та займався авіаційним спортом, компʼютерним дизайном.

У 2016 році вирішив пов’язати життя з армією, тому пішов на військову службу за контрактом до ЗСУ. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. Неодноразово був відзначений командуванням нагородами за зразкову службу та успішне виконання бойових завдань.

З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік разом із побратимами продовжував захищати Україну від окупантів. На той момент він був старшим розвідником-снайпером 2 категорії розвідгрупи «Нічні тіні», що у складі розвідувальної роти бригади. Павло виконував надскладні завдання сміливо та рішуче.

«Павло був цілеспрямованим, вольовим і сміливим. Він точно знав, хто є ворогом для нашої країни. Любив життя і бився за свою землю заради світлого майбутнього кожного з нас. Безстрашний, але поміркований воїн. Надійний і щирий друг. Люблячий син і брат. Сумуємо… Це нестерпний біль», – розповіла дружина рідного брата загиблого Людмила.

Посмертно старший солдат Карпюк нагороджений орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Героя у рідному селищі.

Вдома на Павла чекали мама, брат, сестра, інші рідні, друзі та побратими.

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Теги: загиблі, війна
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