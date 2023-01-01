Виконував надскладні завдання: спогади про загиблого снайпера з Волині





Перебуваючи на бойовому чергуванні, отримав смертельні поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу. У червні захиснику виповнилося 27 років, інформує ВСН.



Павло народився в селищі Гоща Рівненської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. Потім закінчив Соснівський професійно-технічний ліцей. Цікавився та займався авіаційним спортом, компʼютерним дизайном.



У 2016 році вирішив пов’язати життя з армією, тому пішов на військову службу за контрактом до ЗСУ. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. Неодноразово був відзначений командуванням нагородами за зразкову службу та успішне виконання бойових завдань.



З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік разом із побратимами продовжував захищати Україну від окупантів. На той момент він був старшим розвідником-снайпером 2 категорії розвідгрупи «Нічні тіні», що у складі розвідувальної роти бригади. Павло виконував надскладні завдання сміливо та рішуче.



«Павло був цілеспрямованим, вольовим і сміливим. Він точно знав, хто є ворогом для нашої країни. Любив життя і бився за свою землю заради світлого майбутнього кожного з нас. Безстрашний, але поміркований воїн. Надійний і щирий друг. Люблячий син і брат. Сумуємо… Це нестерпний біль», – розповіла дружина рідного брата загиблого Людмила.



Посмертно старший солдат Карпюк нагороджений орден «За мужність» ІІІ ступеня.



Поховали Героя у рідному селищі.



Вдома на Павла чекали мама, брат, сестра, інші рідні, друзі та побратими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідник волинської бригади Павло Карпюк («Студент») загинув 5 липня 2022 року поблизу міста Бахмут на Донеччині.Перебуваючи на бойовому чергуванні, отримав смертельні поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу. У червні захиснику виповнилося 27 років, інформує ВСН.Павло народився в селищі Гоща Рівненської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. Потім закінчив Соснівський професійно-технічний ліцей. Цікавився та займався авіаційним спортом, компʼютерним дизайном.У 2016 році вирішив пов’язати життя з армією, тому пішов на військову службу за контрактом до ЗСУ. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. Неодноразово був відзначений командуванням нагородами за зразкову службу та успішне виконання бойових завдань.З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік разом із побратимами продовжував захищати Україну від окупантів. На той момент він був старшим розвідником-снайпером 2 категорії розвідгрупи «Нічні тіні», що у складі розвідувальної роти бригади. Павло виконував надскладні завдання сміливо та рішуче.«Павло був цілеспрямованим, вольовим і сміливим. Він точно знав, хто є ворогом для нашої країни. Любив життя і бився за свою землю заради світлого майбутнього кожного з нас. Безстрашний, але поміркований воїн. Надійний і щирий друг. Люблячий син і брат. Сумуємо… Це нестерпний біль», – розповіла дружина рідного брата загиблогоПосмертно старший солдат Карпюк нагороджений орден «За мужність» ІІІ ступеня.Поховали Героя у рідному селищі.Вдома на Павла чекали мама, брат, сестра, інші рідні, друзі та побратими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію