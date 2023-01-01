Виконував надскладні завдання: спогади про загиблого снайпера з Волині
Сьогодні, 18:38
Розвідник волинської бригади Павло Карпюк («Студент») загинув 5 липня 2022 року поблизу міста Бахмут на Донеччині.
Перебуваючи на бойовому чергуванні, отримав смертельні поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу. У червні захиснику виповнилося 27 років, інформує ВСН.
Павло народився в селищі Гоща Рівненської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. Потім закінчив Соснівський професійно-технічний ліцей. Цікавився та займався авіаційним спортом, компʼютерним дизайном.
У 2016 році вирішив пов’язати життя з армією, тому пішов на військову службу за контрактом до ЗСУ. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. Неодноразово був відзначений командуванням нагородами за зразкову службу та успішне виконання бойових завдань.
З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік разом із побратимами продовжував захищати Україну від окупантів. На той момент він був старшим розвідником-снайпером 2 категорії розвідгрупи «Нічні тіні», що у складі розвідувальної роти бригади. Павло виконував надскладні завдання сміливо та рішуче.
«Павло був цілеспрямованим, вольовим і сміливим. Він точно знав, хто є ворогом для нашої країни. Любив життя і бився за свою землю заради світлого майбутнього кожного з нас. Безстрашний, але поміркований воїн. Надійний і щирий друг. Люблячий син і брат. Сумуємо… Це нестерпний біль», – розповіла дружина рідного брата загиблого Людмила.
Посмертно старший солдат Карпюк нагороджений орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Поховали Героя у рідному селищі.
Вдома на Павла чекали мама, брат, сестра, інші рідні, друзі та побратими.
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Перебуваючи на бойовому чергуванні, отримав смертельні поранення внаслідок ворожого ракетного обстрілу. У червні захиснику виповнилося 27 років, інформує ВСН.
Павло народився в селищі Гоща Рівненської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі. Потім закінчив Соснівський професійно-технічний ліцей. Цікавився та займався авіаційним спортом, компʼютерним дизайном.
У 2016 році вирішив пов’язати життя з армією, тому пішов на військову службу за контрактом до ЗСУ. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі. Неодноразово був відзначений командуванням нагородами за зразкову службу та успішне виконання бойових завдань.
З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік разом із побратимами продовжував захищати Україну від окупантів. На той момент він був старшим розвідником-снайпером 2 категорії розвідгрупи «Нічні тіні», що у складі розвідувальної роти бригади. Павло виконував надскладні завдання сміливо та рішуче.
«Павло був цілеспрямованим, вольовим і сміливим. Він точно знав, хто є ворогом для нашої країни. Любив життя і бився за свою землю заради світлого майбутнього кожного з нас. Безстрашний, але поміркований воїн. Надійний і щирий друг. Люблячий син і брат. Сумуємо… Це нестерпний біль», – розповіла дружина рідного брата загиблого Людмила.
Посмертно старший солдат Карпюк нагороджений орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Поховали Героя у рідному селищі.
Вдома на Павла чекали мама, брат, сестра, інші рідні, друзі та побратими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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