На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
У суботу, 16 вересня, на щиті до Нововолинська повертається Герой Олександр Наумюк.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:00.

«Коридором шани проводимо до будинку за адресою: вулиця Святого Володимира, 11», - зазначив Борис Карпус.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

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Теги: загиблі, війна
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