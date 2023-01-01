На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя

Олександр Наумюк.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:00.



«Коридором шани проводимо до будинку за адресою: вулиця Святого Володимира, 11», - зазначив Борис Карпус.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 16 вересня, на щиті до Нововолинська повертається ГеройПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:00.«Коридором шани проводимо до будинку за адресою: вулиця Святого Володимира, 11», - зазначив Борис Карпус.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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