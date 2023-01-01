На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
Сьогодні, 19:09
У суботу, 16 вересня, на щиті до Нововолинська повертається Герой Олександр Наумюк.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:00.
«Коридором шани проводимо до будинку за адресою: вулиця Святого Володимира, 11», - зазначив Борис Карпус.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:00.
«Коридором шани проводимо до будинку за адресою: вулиця Святого Володимира, 11», - зазначив Борис Карпус.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
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