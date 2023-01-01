У громаді на Волині 3-денна жалоба: зупинилося серце Захисника

У громаді на Волині 3-денна жалоба: зупинилося серце Захисника
У Локачинській громаді на Волині оголосили триденну скорботу за загиблим воїном Миколою Ковальчуком.

Про це повідомляє у фейсбуці Локачинська селищна рада.

«Сьгодні в громаду надійшла страшна звістка - в Дніпропетровській області помер наш земляк з Коритниці, мобілізований військовослужбовець Ковальчук Микола Миколайович. Висловлюємо щире співчуття матері, сестрам та всій родині» - йдеться у повідомленні.

Тому у громаді 15,16,17 вересня оголошено Днями жалоби. Про дату і час поховання обіцяють повідомити пізніше.


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Теги: загиблі, війна
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