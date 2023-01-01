У громаді на Волині 3-денна жалоба: зупинилося серце Захисника
Сьогодні, 19:17
У Локачинській громаді на Волині оголосили триденну скорботу за загиблим воїном Миколою Ковальчуком.
Про це повідомляє у фейсбуці Локачинська селищна рада.
«Сьгодні в громаду надійшла страшна звістка - в Дніпропетровській області помер наш земляк з Коритниці, мобілізований військовослужбовець Ковальчук Микола Миколайович. Висловлюємо щире співчуття матері, сестрам та всій родині» - йдеться у повідомленні.
Тому у громаді 15,16,17 вересня оголошено Днями жалоби. Про дату і час поховання обіцяють повідомити пізніше.
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Про це повідомляє у фейсбуці Локачинська селищна рада.
«Сьгодні в громаду надійшла страшна звістка - в Дніпропетровській області помер наш земляк з Коритниці, мобілізований військовослужбовець Ковальчук Микола Миколайович. Висловлюємо щире співчуття матері, сестрам та всій родині» - йдеться у повідомленні.
Тому у громаді 15,16,17 вересня оголошено Днями жалоби. Про дату і час поховання обіцяють повідомити пізніше.
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