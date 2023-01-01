Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 вересня

У суботу, 16 вересня, на Волині очікується Мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.За даними Sinoptik, у Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.16 вересня "прибирали мотлох у будинку", щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової суворої зими.