Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 вересня
У суботу, 16 вересня, на Волині очікується Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

За даними Sinoptik, у Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 16 вересня "прибирали мотлох у будинку", щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової суворої зими.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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