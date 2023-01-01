Героя з Волині Миколу Сінельника посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 19:40
Воїна з Волині Миколу Сінельника посмертно нагородили орденом "За мужність".
Про це повідомили у Любешівській громаді.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня захисника Сінельника Миколу Миколайовича з Хоцуня.
Воїн загинув 11 квітня 2023 року. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні цю нагороду вручили мамі Героя, Валентині Іванівній, військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, де проходив службу наш земляк2, - розповіли у бригаді.
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня захисника Сінельника Миколу Миколайовича з Хоцуня.
Воїн загинув 11 квітня 2023 року. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні цю нагороду вручили мамі Героя, Валентині Іванівній, військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, де проходив службу наш земляк2, - розповіли у бригаді.
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