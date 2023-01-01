Героя з Волині Миколу Сінельника посмертно нагородили орденом «За мужність»





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За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня захисника Сінельника Миколу Миколайовича з Хоцуня.



Воїн загинув 11 квітня 2023 року. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.



"Сьогодні цю нагороду вручили мамі Героя, Валентині Іванівній, військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, де проходив службу наш земляк2, - розповіли у бригаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїна з Волині Миколу Сінельника посмертно нагородили орденом "За мужність".Про це повідомили у Любешівській громаді.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородили посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня захисника Сінельника Миколу Миколайовича з Хоцуня.Воїн загинув 11 квітня 2023 року. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський."Сьогодні цю нагороду вручили мамі Героя, Валентині Іванівній, військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, де проходив службу наш земляк2, - розповіли у бригаді.

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