Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна

Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна
Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Про це повідомляє Єврокомісія на своєму сайті.

Єврокомісія вирішила не подовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно дотримуватись певних правил.

"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в Єврокомісії.

Також відомо, що Єврокомісія та Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. При цьому в ЄК зауважили, що не будуть запроваджувати обмеження доти, доки "повною мірою діятимуть заходи, вжиті Україною".

Окрім цього з 16 по 18 вересня Україна має вжити ефективних заходів щодо контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

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Теги: Єврокомісія, експорт
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