На Волині збільшилася кількість випадків захворювання диких тварин на сказ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:48
З середини вересня на Волині почалася вакцинація диких тварин від сказу. Цього року в області ветеринари зафіксували 31 осередок хвороби. Половина з них — у Луцькому районі.
Про це розповів Суспільному керівник відділу протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк.
З його слів, остання пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин відбувалась в 2021 році до війни.
"Так, як у 2022 році вона не проводилася, збільшилися випадки захворювання тварин на сказ. Через це прийнято рішення про імунізацію наземним розкладанням. Даний захід буде проводитися лише на території Луцького району", — зазначив Анатолій Тимофіюк.
Як розповів начальник відділу протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк, бригади ветеринарів розкидатимуть вакцину на угіддях.
Фельдшерка Луцької райлікарні ветеринарної медицини Галина Бичкова говорить, що вакцину проти сказу привозять щодня, її зберігають за низьких температур.
На бригаду з п'ятьох людей дають 375 доз вакцини, каже керівник Торчинської ветлікарні Степан Каневський. Група ветеринарів розкидала приманку з антирабічною вакциною на полях неподалік сіл Смолигів та Хорохорин. Приманка розрахована для диких м’ясоїдних тварин: вовків, лисиць, єнотоподібних собак.
Впродовж дня охоплюють територію площею 15 квадратних кілометрів, каже Степан Каневський.
"Ми розкладаємо приманку на відстані 200 метрів одна від одної. Тварина поїдає цю вакцину і має імунітет проти сказу. Капсула, тут речовина", — сказав Степан Каневський.
Жителька села Хорохорин Валентина Ткачук розповіла, що лисиці час від часу прибігають до села, до приватних господарств. Тому, говорить жінка, домашніх і котів, і собак, вакцинувала від сказу.
Вакцину розкладатимуть на території приблизно 36 тисяч квадратних метрів. На території Луцького району буде розкладено майже 93 тисячі доз, на її купівлю витратили 4 мільйони гривень, каже Анатолій Тимофіюк. З його слів, через 30 днів буде проводитися контрольний відстріл лисиць для виявлення тетрацикліну в щелепах, щоб зрозуміти, чи є імунітет у тварини, яка з’їла вакцину.
В інших районах Волині антирабічну імунізацію проводитимуть навесні, сказав керівник відділ Держпродспоживслужби.
Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги недуга закінчується летально. Раніше приманки з вакциною для диких тварин розповсюджували за допомогою авіації. В умовах воєнного стану — це заборонено, тому вакцину будуть розкидати наземним методом.
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Про це розповів Суспільному керівник відділу протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк.
З його слів, остання пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин відбувалась в 2021 році до війни.
"Так, як у 2022 році вона не проводилася, збільшилися випадки захворювання тварин на сказ. Через це прийнято рішення про імунізацію наземним розкладанням. Даний захід буде проводитися лише на території Луцького району", — зазначив Анатолій Тимофіюк.
Як розповів начальник відділу протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк, бригади ветеринарів розкидатимуть вакцину на угіддях.
Фельдшерка Луцької райлікарні ветеринарної медицини Галина Бичкова говорить, що вакцину проти сказу привозять щодня, її зберігають за низьких температур.
На бригаду з п'ятьох людей дають 375 доз вакцини, каже керівник Торчинської ветлікарні Степан Каневський. Група ветеринарів розкидала приманку з антирабічною вакциною на полях неподалік сіл Смолигів та Хорохорин. Приманка розрахована для диких м’ясоїдних тварин: вовків, лисиць, єнотоподібних собак.
Впродовж дня охоплюють територію площею 15 квадратних кілометрів, каже Степан Каневський.
"Ми розкладаємо приманку на відстані 200 метрів одна від одної. Тварина поїдає цю вакцину і має імунітет проти сказу. Капсула, тут речовина", — сказав Степан Каневський.
Жителька села Хорохорин Валентина Ткачук розповіла, що лисиці час від часу прибігають до села, до приватних господарств. Тому, говорить жінка, домашніх і котів, і собак, вакцинувала від сказу.
Вакцину розкладатимуть на території приблизно 36 тисяч квадратних метрів. На території Луцького району буде розкладено майже 93 тисячі доз, на її купівлю витратили 4 мільйони гривень, каже Анатолій Тимофіюк. З його слів, через 30 днів буде проводитися контрольний відстріл лисиць для виявлення тетрацикліну в щелепах, щоб зрозуміти, чи є імунітет у тварини, яка з’їла вакцину.
В інших районах Волині антирабічну імунізацію проводитимуть навесні, сказав керівник відділ Держпродспоживслужби.
Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги недуга закінчується летально. Раніше приманки з вакциною для диких тварин розповсюджували за допомогою авіації. В умовах воєнного стану — це заборонено, тому вакцину будуть розкидати наземним методом.
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