Шуфрича відправили до СІЗО
Сьогодні, 22:39
Печерський районний суд Києва увечері 15 вересня обрав народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляє Суспільне, початок засідання тричі переносили. Розглядати справу почали о 18:15.
Суд відправив Шуфрича під варту на 60 днів, до 13 листопада без права на заставу. На нардепа одягнули кайданки у залі суду.
Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.
Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.
Прокурор у справі просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.
У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя".
4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці попри бойові дії на її околицях.
Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича..
Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил рф" та заборонену символіку.
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Як повідомляє Суспільне, початок засідання тричі переносили. Розглядати справу почали о 18:15.
Суд відправив Шуфрича під варту на 60 днів, до 13 листопада без права на заставу. На нардепа одягнули кайданки у залі суду.
Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.
Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.
Прокурор у справі просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.
У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя".
4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці попри бойові дії на її околицях.
Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича..
Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил рф" та заборонену символіку.
.
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