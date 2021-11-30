Шуфрича відправили до СІЗО

Шуфрича відправили до СІЗО
Печерський районний суд Києва увечері 15 вересня обрав народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє Суспільне, початок засідання тричі переносили. Розглядати справу почали о 18:15.

Суд відправив Шуфрича під варту на 60 днів, до 13 листопада без права на заставу. На нардепа одягнули кайданки у залі суду.

Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.

Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.

Прокурор у справі просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.

У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя".

4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці попри бойові дії на її околицях.

Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича..

Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил рф" та заборонену символіку.
.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шуфрич, суд, СІЗО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Важкий стан Кадирова, деокупація, арешт Шуфрича та інші добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
Сьогодні, 23:17
Шуфрича відправили до СІЗО
Сьогодні, 22:39
На Волині збільшилася кількість випадків захворювання диких тварин на сказ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:48
Прокуратура відсудила у сільради на Волині 3 га землі
Сьогодні, 21:06
Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна
Сьогодні, 20:29
Схожі новини
Суд виніс вирок неповнолітньому, який у Луцьку намагався втекти з камери СІЗО Суд виніс вирок неповнолітньому, який у Луцьку намагався втекти з камери СІЗО
30 листопад, 2021, 15:40
Актор Михайло Єфремов відбуватиме покарання в СІЗО Москви Актор Михайло Єфремов відбуватиме покарання в СІЗО Москви
31 жовтень, 2020, 05:39
Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики
25 листопад, 2019, 16:15
Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
19 серпень, 2019, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Важкий стан Кадирова, деокупація, арешт Шуфрича та інші добрі новини від ВолиньPost за 15 вересня
Сьогодні, 23:17
 0
Шуфрича відправили до СІЗО
Сьогодні, 22:39
 0
На Волині збільшилася кількість випадків захворювання диких тварин на сказ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:48
 0
Прокуратура відсудила у сільради на Волині 3 га землі
Сьогодні, 21:06
 0
Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна
Сьогодні, 20:29
 0
Медіа
відео
1/8