Шуфрича відправили до СІЗО

Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Як повідомляє



Суд відправив Шуфрича під варту на 60 днів, до 13 листопада без права на заставу. На нардепа одягнули кайданки у залі суду.



Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.



Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.



Прокурор у справі просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.



У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя".



4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці попри бойові дії на її околицях.



Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича..



Під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил рф" та заборонену символіку.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Печерський районний суд Києва увечері 15 вересня обрав народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ"у запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Як повідомляє Суспільне , початок засідання тричі переносили. Розглядати справу почали о 18:15.Суд відправив Шуфрича під варту на 60 днів, до 13 листопада без права на заставу. На нардепа одягнули кайданки у залі суду.Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.Прокурор у справі просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Раніше правоохоронці оголосили підозру в державній зраді народному депутатові від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Також Служба безпеки України провела у Шуфрича обшуки. Слідчі дії тривають.У 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від партії "Опозиційна платформа — За життя".4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, через те, що він робив селфі на блокпосту. Шуфрич тоді заявив, що це було для підтвердження того, що він залишається у столиці попри бойові дії на її околицях.Нагадаємо, 15 вересняПід час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці

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